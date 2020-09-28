مستشار خامنئي العسكري : تلقينا اموالاً بالدولار من العراق

2020/09/28 | 13:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشف المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، أن بلاده تلقت دفعات مالية نقدية نظير مساعداتها في العراق.وقال صفوي في تصريحات له اليوم إن النظام الإيراني تلقى أموالاً بالدولار في كل مرة من مساعدته فيها العراق، مضيفاً: “أما في سوريا فقد وقعنا عقودا مع السوريين وسنحصل على أشياء بالمقابل، حتى وإن كان […]

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