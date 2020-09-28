مذكرة قبض “حماسية” لمسؤول كبير بهيئة الاستثمار: كل من تقع الوثيقة بيده “مأذون” باعتقاله

2020/09/28 | 13:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اصدر مجلس القضاء الاعلى، أمرا باعتقال مدير عام النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار سعد جميل هويدي.

وبحسب الوثيقة فإن “القضاء اصدر تخويلًا بالقبض على هويدي لاعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة وكل من تقع المذكرة بين يديه”.

وصدرت المذكرة وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل، والمختص بمعاقبة “كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة، وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.”

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