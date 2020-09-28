في ذكراه الثالثة.. باحث: الاستفتاء خلق نكسة كردية قاسية وشتات بين السليمانية واربيل

2020/09/28 | 13:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وصف الباحث بالشأن الكردي علي ناجي، الاثنين، استفتاء اقليم كردستان الذي جرى قبل عامين بالنكسة القومية للكرد، مبينا ان الاقليم فقد جميع المكتسبات الدولية ووسع الانشقاق الكردي بين اربيل والسليمانية.وقال ناجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاستفتاء جاء بنتائج غير متوقعة للقيادة السياسية في اقليم كردستان، كون القادة الكرد كانوا يتوقعون تحقيق استقلال اقتصادي وسياسي عن العراق”.واضاف ان “الاستفتاء وتداعياته حقق خسارات قاسية للقادة الكرد لم تكن بحساباتهم القومية، بضمنها خروجهم من محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها فضلا عن توسع التشتت او الانقسام الكبير بين اربيل والسليمانية”.وتابع ناجي ان “هذا الانقسام الكردي انعكس داخل الاقليم والعراق عامة، وكذلك بالمحافل الدولية”، مشيراً الى ان “عودة المكتسبات لهم ومنها كركوك امر بعيد المنال حالياً” انتهى/ 25د

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