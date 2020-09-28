الموافقة على تشكيل مجلس أعمال عراقي أذربيجاني في كربلاء

2020/09/28 | 13:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت غرفة تجارة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن موافقة سفير جمهورية أذربيجان في العراق نصير ممدوف عن تشكيل مجلس أعمال عراقي أذربيجاني لبحث الاوضاع الاقتصادية والتعاون التجاري بين البلدين .وقال رئيس الغرفة نبيل الأنباري في تصريح لــــــ ( المستقلة ) على هامش زيارة سفير جمهورية أذربيجان […]

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