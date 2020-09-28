ابتداء من اليوم: الشمس تغيب عن منطقة لمدة 170 يومًا.. ودرجة واحدة تفصلنا عن “عصر جليدي جديد”!

2020/09/28 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف عدد من المهتمين بشؤون الفلك، غروب الشمس في منطقة القطب الشمالي لمدة 170 يومًا قبل شروقها مجددًا.

وبين القائمون على صفحة تلسكوب العراق المهتمة بشؤون الفلك، إنه “ابتداء من هذا ‏اليوم ستغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً في الأماكن الواقعة في منطقة القطب الشمالي”.

وأشارت إلى أنه “يعود السبب الى ميلان الأرض نحو الأعلى بدرجة 23.5 عن محورها في الصيف”، مبينة انه “لو كان ميلان الارض بدرحة 24.5 لاصبحنا في عصر جليدي جديد لأن الإشعاع الشمسي الواصل للأرض سوف يقل بذلك تنخفض الحرارة لتشمل مناطق ادنى من خط الجليد الحالي “.

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