الإطاحة بـ”داعشي” غربي الرمادي

2020/09/28 | 14:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الاثنين، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بحملة دهم وتفتيش في غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها من اعتقال احد عصابات داعش الاجرامية “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل متورط بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف دون وقوع اي مقاومة تذكر “.وأشار المصدر إلى أن “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى اتحدى مراكز الاحتجاز الامني لتحقيق معه لمعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتورطين باستهداف القوات الامنية والمدنيين “.انتهى/ 12أ

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