الأعرجي وهيكي يؤكدان استمرار التعاون المشترك في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب

2020/09/28 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

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بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والسفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، التعاون المشترك في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب.

الاعرجي أكد خلال اللقاء عزم الحكومة العراقية على تنفيذ إجراءاتها المتعلقة بالاستقرار وحفظ الأمن وإصلاح مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أهمية التعاون مع بريطانيا في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وجائحه كورونا وتبادل الرؤى والأفكار لتعزيز استقرار المنطقة والعالم.

بدوره أكد السفير البريطاني مواصلة بلاده في دعم العراق بكافة المجالات، والحرص على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

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