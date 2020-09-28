2020/09/28 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت الحرب الكلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومنافسه في السباق الرئاسي الانتخابي الديمقراطي جو بايدن، تأخذ سياقا أكثر شراسة مع اقتراب الطرفين من خوض الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.

وأطلق الرئيس ترمب تغريدة مثيرة للجدل، طالب من خلالها بإجراء اختبار للمنشطات لمنافسه بايدن الذي وصفه بالناعس، قبل المناظرة التلفزيونية المرتقبة التي ستجمعهما يوم غد الثلاثاء، مشككا بكون بادين طبيعيا اثناء تلك المناظرة، ومبديا استعداده للخضوع للاختبار ذاته.

بالمقابل رفض المرشح الديمقراطي التعليق على تغريدة ترمب، متهما الأخير بأنه سيلجأ للهجمات الشخصية والأكاذيب، لأن ذلك فقط هو كل ما يستطيع القيام به، في حين نشر بايدن تغريدة قال فيها، إن ترمب قام بتعيين قاضية جديدة في المحكمة العليا بهدف القضاء على قانون الرعاية الصحية الأميركي المعروف باسم أوباما كير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبا بفحص للمنشطات لبايدن.. استعار الحرب الكلامية بين مرشحي الرئاسة الأميركية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبا بفحص للمنشطات لبايدن.. استعار الحرب الكلامية بين مرشحي الرئاسة الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).