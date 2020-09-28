السفير الأميركي للأعرجي: مستمرون بدعم العراق في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب

2020/09/28 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

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تأكيدا لما نشرته قناة التغيير نقلا عن مصدر أميركي، بأن سفير واشنطن ماثيو تولر في بغداد ولم يغادر الى أربيل.

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن.

تولر أكد استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة، في حين شدد الأعرجي على ضرورة أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار.

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