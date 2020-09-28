وسط استعدادات لإحياء ذكرى انطلاقها.. ناشطون يتحدثون عن أبرز ما حققته احتجاجات العراق

2020/09/28 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

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احتجاجات العراق

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

يستعد ناشطون عراقيون ومواطنون من مختلف الشرائح إحياء الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول الماضي، والتي طالبت بتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على السلطة منذ العام 2003.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإحياء هذه الذكرى، المعروفة باسم "ثورة تشرين"، بتدشين هاشتاغ على مواقع التواصل "بعدنا نريد وطن"، وتصدر الهاشتاغ وسائل التواصل في العراق خلال الساعات الماضية، حيث دعا ناشطون إلى التظاهر في 1 تشرين الأول القادم، كما تداول بعضهم صور الميادين التي امتلأت في 2019، بالإضافة إلى صور الأشخاص الذين قتلوا خلال الاحتجاجات.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن محلل سياسي، قوله في تصريح صحفي اليوم الاثنين، 28 أيلول 2020، إن "المتظاهرين يستعدون لإحياء الذكرى الأولى للثورة بمظاهرات حاشدة تخرج في الأول من أكتوبر القادم، لإحياء ذكرى الشهداء الذين سقوط على مدار العام الماضي".

وأضاف أن "هذه المظاهرات لن تكفي بإحياء ذكرى الثورة والشهداء بل ستطالب باستكمال تحقيق الأهداف التي رفعت عام 2019".

فيما أفاد ناشط سياسي آخر بأن هناك توجها لتأجيل إحياء ذكرى الثورة، بعد معلومات عن نية بعض الفصائل المسلحة المشاركة فيها لتخريبها، وقال إنه "يمكن تأجيل إحياء الذكرى إلى 25 أكتوبر، بهدف عدم استغلالها من أي جهة حزبية، وكذلك تمرير ذكرى أربعين الحسين".

وأكد أن "أكبر نجاح للثورة هو أنها كانت بداية لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق"، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة كانت طهران تتدخل بشكل واضح في السياسة والاقتصاد.

وأوضح أن "المظاهرات العراقية كانت الضربة القاسمة للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية، لذلك يتعرض المتظاهرون لانتقام عنيف من فصائل موالية لطهران".

وأشار إلى أن "ثوار الأول من أكتوبر أعادوا للعراق وللعراقيين روح الهوية الوطنية، ووحدت الشعب العراقي بمختلف أطيافه على عكس الطبقة السياسية".

وبين أن "أبرز ما حققته الثورة بعد عام على انطلاقها هو توحيد الشعب العراقي، وإسقاط الحكم الإسلامي المتمثل في حزب الدعوة الذي انفرد برئاسة الوزراء لفترة طويلة"، لافتا إلى أنه "بتعين مصطفى الكاظمي أصبح لأول مرة رئيس الوزراء في العراق مستقل وغير تابع لأي حزب".

وردا على سؤال عن "أهداف الثورة وإذا تحققت"، قال إنه "بعد عام على الثورة لم تتحقق كل الأهداف، وإن المظاهرات الجديدة ستطالب بقانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة، وأن تكون الانتخابات تحت إشراف دولي، بالإضافة إلى محاسبة الفصائل وفرض هيبة الدولة وإبعاد النفوذ الإيراني".

كما كشف عن مطالب أخرى للثورة لم تحقق، أبرزها الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، كما سيطالبون بمحاكمة الأحزاب السياسية والفصائل وحصر السلاح في يد الدولة، والتسريع بإجراء انتخابات التي وعدت بها الحكومة.

وتوقع أن "تعارض الفصائل الموالية لإيران مظاهرات هذا العام بقوة كما فعلت العام الماضي، وتزداد إجراما في التعامل معها، لأنها تهدد بقائها"، داعيا القوات المسلحة إلى حماية وتأمين المظاهرات.

وكانت الاحتجاجات العراقية قد انطلقت العام الماضي، بخروج حشود كبيرة في بغداد وفي مختلف المحافظات خاصة الجنوبية في 1 تشرين الأول، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد وارتفاع الأسعار، ورفضا لاستمرار التدخل الإيراني، وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام السياسي الحاكم وحكومة عادل عبدالمهدي وإجراء انتخابات جديدة، ورددوا بهتافات معادية للنخبة السياسية وإيران.

وبحسب مراقبين فقد تعاملت قوات الأمن والفصائل الموالية لطهران وفي مقدمتها ما كان يعرف بأصحاب القبعات الزرقاء الموالين لتيار الصدر، بوحشية شديدة مع المظاهرات، واستخدموا قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المظاهرات، مما أسفر عن وقوع مئات الضحايا وإصابة آلاف المتظاهرين، ومع مرور الوقت وارتفاع عدد الضحايا، بدأت مختلف أطياف الشعب العراقي بالمشاركة في المظاهرات، وأعلن الطلاب في المدارس والجامعات الاعتصام والانضمام إلى صفوف المحتجين حتى يتم تلبية جميع مطالبهم.

ووفقا لمنظمات حقوقية، فقد بلغ عدد قتلى الثورة العراقية أكثر من 700 قتيل و30 ألف إصابة، واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي، وبعد أكثر من شهرين على انطلاق المظاهرات، اضطر رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته في 30 تشرين الثاني.

العراقيون يطلقون هاشتاك #بعدنا_نريد_وطن استعدادا لإحياء الذكرى الأولى لثورة تشرين والتي كان شعارها #نريد_وطن pic.twitter.com/OAj0p0iWdX

— yaseen راجعين بتشرين✌️⁩ (@Yas_iraqii) September 27, 2020

#بعدنا_نريد_وطن pic.twitter.com/iaOCRWv2MQ

— ساچد #راجعيلكم (@HELLboy75746376) September 28, 2020

ر.إ

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