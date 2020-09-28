مرجحة اشراك الشبكة المصرية.. الكهرباء تحدد موعد انجاز الربط (العراقي - الأردني)

2020/09/28 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الكهرباء، الاثنين، أن مشروع الربط (العراقي - الأردني) يحتاج إلى 26 شهرا ليدخل حيز التنفيذ، مرجحة ربط الخطوط الناقلة بالشبكة المصرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح له، اليوم (28 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "ربط الشبكة مع الأردن يمر بمجموعة مراحل، تبدأ الأولى من 150 ميكا واط وتنتهي ب 960 ميكا واط".

واضاف أن "فكرة الاتفاق تقوم على تبادل منفعة الطاقة، الغاية منها ليس استيراد الطاقة فحسب، وإنما تبادل منفعة الطاقة، أي في فترات اعتدال الموسم وفي أوقات غير أوقات الذروة ممكن للعراق ان يدفع كهرباء، وممكن ان يستجلب او يستورد الطاقة من الأردن في اوقات احتياج الذروة، وبالتالي سيصار الى التحاسب مابين الجانبين، على حسب فترات الدفع ولاستقبال الطاقة ما بين الخطوط العراقية والاردنية".

واشار الى أن "هناك نية بأن يمر هذا الربط في مراحل أخرى، أي تربط الخطوط الناقلة بالشبكة المصرية من خلال شبكة النقل الأردنية"، مشيرا الى أن "هذه الخطوة تعد من المشاريع الستراتيجية، التي عملت عليها الوزارة، ونضجت على فترة عام كامل، و تكلل هذا الجهد بتوقيع تلك الاتفاقية".

ووقع العراق والأردن يوم أمس الأحد، على عقد لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين يتضمن تزويد العراق بـ 1000 جيجاواط/ ساعة سنويا كمرحلة أولى.

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