نائب سابق محذرا البرلمان: بوصلة التظاهرات القادمة ستكون ضدكم

2020/09/28 | 14:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاثنين، مجلس النواب بـ”اهمال” مطالب المرجعية والمتظاهرين في قضية ايجاد قانون اننتخابي عادل ومنصف.وقال شنكالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “البرلمان والكتل السياسية تسعى بكل قوتها الى البحث عن مصالحها في قانون الدوائر المتعددة واهملت وتناست بيانات المرجعية والشارع وما يهمهم هو عدم خسارة نفوذهم ومصالحهم في العملية السياسية”.وأضاف، أن “على البرلمان ان يعلم انه سيتعرض الى انتقادات شعبية والتي تعد هي مصدر السلطات وبالتالي عليهم ايجاد صيغة تخدم الشارع وتلبي طموح الشارع”.وحذر شنكالي وهو نائب سابق من أن “الاحتجاجات القادمة ستكون بوصلتها باتجاه مجلس النواب اذا لم يتجاوب مع طموح الناس”.



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