سرايا الخراساني تنفي علاقتها بـ ’حامد الجزائري’ وتهدد وسائل الإعلام باجراءات قانونية

2020/09/28 | 14:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت سرايا الخراساني، الاثنين، علاقتها بالآمر السابق للواء الثامن في الحشد الشعبي حامد الجزائري، فيما هددت إحدى وسائل الإعلام بتقديم شكوى قانونية ضدها، على خلفية وصفها الجزائري بـ"الأمين العام" لسرايا الخراساني.



وقالت سرايا الخراساني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيلول 2020)، إنه "ظهر في قناة ((utv، السيد حامد الجزائري بعد إقالته من منصبه، بعنوان الأمين العام لسرايا الخراساني، وهنا نؤكد عدم منحه هذه الصفة لا سابقا ولا لاحقا، وسوف يتم تقديم شكوى قانونية على أي قناة تمنحه هذه الصفة".

وأصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في وقت سابق، أمرين بإعفاء اثنين من قيادات الحشد الشعبي.

واطلع "ناس" (24 أيلول 2020)، على وثيقتين، صدرتا عن رئيس هيئة الحشد، وجاء فيهما "استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الأمر الديواني (۱۲۹) ذي العدد (م.ر.و/د ۱۹۷۰/ ۰۲ / ۷ ) في ۲۰۲۰/ ۷ / ۱۹ قررنا الآتي: إنهاء تكليف (حامد هادي الجزائري) من مهام آمر اللواء الثامن عشر، وتكليف (احمد محسن مهدي الياسري) بمهام أمر اللواء أنفأ.

وفي الوثيقة الأخرى، قرر الفياض إعفاء (وعد محمود احمدقدو) من مهام آمر اللواء 30، وتكليف (زين العابدین جميل خضر) بمهام آمر اللواء.

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