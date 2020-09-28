نائب: امام لجنة مكافحة الفساد اختبار حقيقي بعقد فساد محطة بسماية الكهربائية

2020/09/28 | 14:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، الاثنين، أن امام لجنة مكافحة الفساد اختبار حقيقي في عقد فساد محطة بسماية الكهربائيةوقال سالم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “في هذا العقد فساد كبير وسرقة مليارات الدولارات وصرف اموال خلاف الضوابط حيث تم صرف مبلغ 6،3 مليار دولار في عهد وزير الكهرباء السابق ووزير المالية السابق الذي كان له دور كبير في صرف هذه المبالغ وهو خارج صلاحية الوزير وخارج صلاحية رئيس الوزراء السابق اضافة الى صرف مبلغ 250 مليون دولار خارج ضوابط العقود والاستثمار”.ودعا سالم لجنة مكافحة الفساد الى “محاسبة هؤلاء الفاسدين وايقاف العقد في وقت ان العراق يعاني من ازمة مالية وجائحة كورونا وعدم الرضوخ الى ضغوط بعض الاحزاب للتستر على هذا الملف الموجود في هيئة النزاهة”.



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