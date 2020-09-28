تحرير مواطن تم خطفه في كربلاء وطلب فدية 50 مليون

2020/09/28 | 14:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال عصابة للخطف مكونة من خمسة أشخاص قاموا بخطف مواطن وطلب فدية 50 مليون دينار .وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “قسم مكافحة الاجرام تمكن من تحرير مواطن مختطف من […]

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