مصرف الرشيد يقدم عرضاً للمتقاعدين

2020/09/28 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرشيد، انه سيمنح سلف للمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف بدون كفيل ويحدد عمر المتقاعد.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف انه “سيمنح قروض للمتقاعدين تصل الى (٨) مليون دينار كحد اعلى وحسب حدود صافي الراتب الشهري”.

وبين ان “التعليمات حددت المدة (٣) سنوات تسدد بأقساط شهريه واضاف ان العمر المحدد للتقديم لا يتجاوز (٧٥) سنة في نهاية مدة السلفة وعلى كافة الراغبين باستلام سلفه مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.

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