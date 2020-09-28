كورونا يخطف أكثر من مليون انسان حول العالم

2020/09/28 | 14:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت مليون حالة.وبحسب موقع “ورلد أوميتر” المتخصص في إحصائيات إصابات ووفيات كورونا حول العالم، بلغت وفيات كوفيد-19 مليونا وألفين و383 حالة وفاة حول العالم، فيما بلغت الإصابات “33.303.226”.أما موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية فنشر […]

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