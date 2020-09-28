جتمعات الحلال والحرام ؟؟ لماذا نسيت الرحمة مع مجهولي النسب؟؟؟ - أحلام أكرم

2020/09/28 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم الحرص على طهارة ونقاء المجتمعات الإسلامية يرتبط بجسد المرأة التي تتعرض للتحرش في كل دقيقة ..



وقد تتعرض للإغتصاب.



ويرتبط نقاء هذه المجتمعات بحرمة النسب, خوفا من إختلاط الأنساب برغم وجود فحص الحمض النووي.



ويصرون على كفاءة النسب أيضا مما قد يدفع بالمرأة للزواج العرفي أو أي شكل من أشكال الزواجات التي أخضعوها للتأويلات الفقهية البشرية ؟؟ كما وتقف حجة الحرام في الدول الإسلامية عثرة في طريق أ ......





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