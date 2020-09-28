2020/09/28 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت وزارة التخطيط، أن 20٪ من البضائع المستوردة في العراق، غير خاضعة لفحص جهاز السيطرة النوعية.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يقوم بفحص البضائع المستوردة إلى البلد، بنسبة لا تتجاوز الـ 20٪"، مشيرا إلى أن البضائع المستوردة من قبل الحكومة غير خاضعة لفحص الجهاز المركزي للإحصاء والقطاع الخاص أيضا لان هناك العديد من المنافذ الحدودي غير خاضعة لسيطرة الدولة".

ويستورد العراق سنويا اكثر من 30 مليار دولار من دول العالم بسبب ضعف قطاعين الصناعة والزراعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: 20٪ من البضائع المستوردة غير خاضعة للفحص) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: 20٪ من البضائع المستوردة غير خاضعة للفحص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).