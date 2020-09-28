وزير النفط : شركة النفط الوطنية مشروع وطني واعد وداعم للاقتصاد الوطني

2020/09/28 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ، الاثنين، اهمية تشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية في تطوير وتنمية الصناعة النفطية ، وتعزيز القدرات الوطنية في ادارة وتنفيذ السياسات الستراتيجية للنهوض بالصناعة النفطية .

وقال اسماعيل خلال ترؤسه اجتماعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس وعددا من المسؤولين في شركة نفط البصرة، ان "الحكومة والوزارة حريصتان على بناء القدرات الوطنية في ادارة الثروة النفطية وفي تعظيم الموارد المالية للعراق من خلال الاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية على اسس فنية وإقتصادية رصينة ومجزية "، مشيرا الى ان "الوزارة تعمل على تنفيذ اجراءات تأسيس هذه الشركة لتكون مشروعاً وطنياً واعداً وداعماً للاقتصاد الوطني ".

وشدد على ضرورة التسريع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية المخطط لها ، ومنها مشاريع زيادة القدرات والطاقات الخزنية والتصديرية ، ومشروع ماء البحر الذي يسهم في ادامة العملية الانتاجية للنفط الخام.

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