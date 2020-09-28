المالية تجدد التزامها بالعمل على تأمين الرواتب بأوقاتها المحددة

2020/09/28 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت وزارة المالية تأكيد سعيها الجاد للإيفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وفي مقدمتها رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

الوزارة نشرت بيانا على موقعها الرسمي، أكدت فيه انها تبذل جهودا في ظل ظروف استثنائية، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا، والتي أدت بمجملها الى نقص السيولة المتوافرة للدولة، في ظل التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي، مبينة ان الحكومة سعت الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية الأخرى.

وأضاف البيان ان الوزارة تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، لعرضها قريبا على مجلس النواب، ستشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، إضافة الى مضيها بالإعداد لمشروع مازنة العام المقبل، بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة.

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