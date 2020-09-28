2020/09/28 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل التغيير: انفجار كبير في المنطقة الخضراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | مراسل التغيير: انفجار كبير في المنطقة الخضراء ببغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل التغيير: انفجار كبير في المنطقة الخضراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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