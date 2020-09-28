مشعان الجبوري يطالب بالكشف عن مصير المغيبين في المحافظات المحررة

2020/09/28 | 14:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- طالب السياسي ورئيس كتلة الوطن، مشعان الجبوري ، بالكشف عن المغيّبين في المحافظات المحررة، وذلك من على فراش مرضه بفيروس كورونا.وقال الجبوري في تدوينة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، انتقموا لايران بتدمير مدننا وإذلال اهلنا وتغييب الالاف من شبابنا ولكن لأنهم شركاؤنا في الوطن لا نتمنى ان […]

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