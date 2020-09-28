مصادر: ايران تريد اعادة تجربة السفارة الامريكة عام 1979 في العراق

2020/09/28 | 14:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تعددت الاخبار في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اغلاق السفارة الامريكية وما يتبع ذلك من إجراءات.ونقل رئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الراي العام باسيل حسين في صفحته على موقع تويتر عن مصادر أمريكية قولهم أن “إيران ارادت إعادة تجربة الرهائن في السفارة الامريكية في عام 1979 وادت بدرجة كبيرة الى تقليل فرص […]

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