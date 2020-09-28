مصدر: لا صحة لوقوع صواريخ قرب القادسية.. السفارة الأمريكية تجري عمليات تدريب

2020/09/28 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفى مصدر أمني، اليوم الاثنين، سقوط صواريخ كاتيوشا في منطقة القادسية وسط العاصمة بغداد، فيما أكد أن السفارة الأمريكية بدأت بإجراء أختبارات أمنية لمنظومة دفاع جوي.

يتبع............

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