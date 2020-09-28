صالح والنجيفي يؤكدان اهمية دعم الدولة وترسيخ سيادتها بما يحقق الامن والاستقرار

2020/09/28 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي على ضرورة دعم الدولة وترسيخ سيادتها بما يحقق الامن والاستقرار.وتم التأكيد أيضا، بحسب بيان رئاسي بعد اللقاء الذي جرى اليوم ، على أهمية تضافر الجهود لتهيئة الاجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون انتخابي عادل ومنصف، يضمن التمثيل الحقيقي للناخبين، وتُحقق شروط النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب.كما بحثا الأوضاع في محافظة نينوى، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة والحفاظ على الإنجازات المتحققة بعد دحر داعش، وعودة جميع النازحين الى مناطقهم، وتلبية متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية./انتهى5

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