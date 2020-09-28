2020/09/28 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اعلن محافظ كركوك راكان الجبوري عن المباشرة بتنفيذ الاعمال النهائية لمشروع مطار كركوك المدني .وقال ان الاعمال النهائية تشمل نصب الكاونترات والمقاعد واجهزه الحاسوب بعد اكمال المدرج واجهزه الاناره الليلية والابنية الحكومية لتتجاوز نسبة الانجاز 95‎%‎ ويجري حاليا مصادقة التصاميم بالجامعة التكنولوجية وارسال لجنة فنية لتحديد موعد الافتتاح امام الرحلات الداخلية./انتهى

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