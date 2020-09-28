انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي الاتصالات

2020/09/28 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا /أقيمت ظهر اليوم انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الاتصالات في المركز الثقافي النفطي بحضور ١٣٤ عضوا يمثلون الهيئة العامة البالغ عددها ١٦٣ عضوا ، والتي شهدت انتخاب وجوه جديدة بدلا من الأعضاء السابقين .وأسفرت الانتخابات عن فوز الاعضاء الجدد ، عماد محسن وعدوية محمد وليث صحن وسلمان بديوي وسيف صالح وإيمان وليد وأحمد حسن ، حيث ستجتمع الإدارة يوم غد لتوزيع المناصب في الهيئة الإدارية.وقال عماد محسن للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا /أن " ثقة الهيئة العامة بعد هذه التجربة الديمقراطية تعد مسؤولية كبيرة ستقع على عاتق مجلس الإدارة المنتخب حديثا"، مشيرا الى أن الإدارة الجديدة ستضع خطة كاملة للنهوض بالنادي وتعزيز إنجازات الفرق الرياضية المنتمية للنادي ،وسنباشر عملنا لدعم الفرق الرياضية لمواصلة إنجازاتها" ./انتهى

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