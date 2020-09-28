العراقيون: قاعدة مو سفارة.. ولا أمان لمعسكر احتلال

2020/09/28 | 14:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردا على تهديدات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو باغلاق السفارة الاميركية في بغداد في حال عدم توقف استهدافها بالصواريخ، جاء رد العراقيون مزلزلا باع...

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