ظريف: آية الله السيستاني صمام الأمن للمنطقة

2020/09/28 | 14:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان المرجع الكبير سماحة آية الله السيستاني هو الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة....

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