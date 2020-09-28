تواصل استهداف المصالح الامريكية بالعراق على وقع ضجة امريكية

2020/09/28 | 14:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت مواقع عراقية عن مغادرة السفير الأميركي "ماثيو تولر" بغداد الى مقر القنصلية في اربيل ، مشيرة الى أن قرار إغلاقِ السفارة قد يصدر قريباً على خلفية ...

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