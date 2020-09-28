فيروس يهدد البشرية.. كيف تفشى كورونا في أنحاء العالم؟

2020/09/28 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الحادي عشر من يناير 2020، أُعلن رسميا عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في الصين.وبعد ثمانية أشهر على رصد المرض الذي ظهر في ووهان في ديسمبر 2019، سجل العالم أكثر من مليون وفاة جراء الجائحة.

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