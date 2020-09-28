الفكر الجديد – محمد عبد الجبار الشبوط

2020/09/28 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في مقاله الاسبوعي، كتب الصديق ابراهيم العبادي الجملة التالية: “وسيظل بناء الدولة مشروعا مؤجلا الى ان يظهر فكر جديد ونخب جديدة وارادة انتخابية فاعلة متحررة من قيود الايديولوجيات”.وهذه الجملة مهمة ليس فقط بلحاظ مضمونها، وانما بلحاظ كاتبها.فابراهيم العبادي واحد من الكتاب الاسلاميين العريقين والمتنورين الذين يجمعون بابداع خلّاق بين اصالة الفكر […]

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