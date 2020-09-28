نائب عراقي يعرب عن تشاؤمه بالربط الكهربائي العراقي الأردني

2020/09/28 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سرى جياد/ اعرب عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب المهندس صادق السليطي عن تشاؤمه بالحلول ذات الطابع الإعلامي حول الربط الكهربائي العراقي الأردني.وقال السليطي في بيان له تلقته المستقلة اننا لا ننكر أهمية الربط الكهربائي بين العراق والأردن ولكننا نرى ان الأهداف سياسية اكثر منها فنية كون الطاقة التي سيتم تجهيزها بعد […]

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