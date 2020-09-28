الخارجية الايرانية تكشف موقفها من السيستاني وتتحدث عن دوره في المنطقة

2020/09/28 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتبر وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، الاثنين، ان المرجع الديني في العراق، علي السيستاني، "صمام الامان" في المنطقة، مؤكدا ان بلاده تقدر دور السيستاني في استتباب أمن العراق.

وقال ظريف في تغريدة له على تويتر اليوم (28 آيلول 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي: "يعتبر المرجع الكبير سماحة آية الله السيستاني الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة وذخرا للعالم الاِسلامي أجمع".

واضاف، "أن ايران تقدر دور سماحته في استتباب الأمن في العراق واستقراره والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه والتخلص من قوى الاحتلال وبناء العراق الجديد وفق متطلبات شعبه الشقيق".

وعلق المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، الاثنين، على الانتقادات التي وجهتها صحيفة "كيهان" الايرانية للمرجع الديني علي السيستاني، مؤكدا ان دور السيستاني في العراق "ليس له بديل".

وقال زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن "طهران ترفض التعرض بأي شكل من الأشكال لمقرات البعثات الدبلوماسية"، مبينا ان "الأشهر الأخيرة شهدت تعرض بعض مقراتنا الدبلوماسية الى اعتداءات بتحريض من دول أجنبية" .

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهتها صحيفة "كيهان" للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ان "هذا الأمر لاعلاقة له بالسلطات الرسمية للجمهورية الاسلامية، موضحا، أن "النظام الاسلامي في ايران بني على اساس المرجعية، وان المرجعية في إيران والعراق هي حامية السلام والأمن والاستقرار في البلدين".

وبين ان "دور السيد السيستاني في العراق ليس له بديل كما ان سماحته يتمتع بمكانة رفيعة بين شيعة العالم،" مشددا على ان "ما قلناه ونقوله اليوم ان موقف اركان النظام الاسلامي هو الاحترام الكبير لهذا الركن الشامخ وليس لدينا كلام آخر في هذا المجال ولن نطيق تعرض أي شخص لمنزلة المرجعية" .

وكان رئيس تحرير صحيفة "كيهان" حسين شريعتمداري، قد وجه في وقت سابق، عبر مقال افتتاحي، انتقادات للمرجع الأعلى علي السيستاني، حيث عنون مقاله بعبارة اتهامية بعنوان "الخروج من الإخلاص"

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