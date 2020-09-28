انخفاض جديد في أسعار النفط اليوم

2020/09/28 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت اسعار النفط، الاثنين، تراجعا جديدا حيث قوض ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الآمال في انتعاش سلس في الطلب على الوقود.

وانخفض سعر خام برنت العالمي، صباح اليوم، 28 أيلول 2020، 28 سنتا إلى 42,13 دولارا للبرميل، وانخفض ايضا خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 39,86 دولارا للبرميل، بانخفاض 39 سنتا.

وأفاد محللون في مؤسسة أي إن زد" في مذكرة "أرقام حالات COVID-19 الجديدة تتسارع في الولايات الأميركية الكبرى، وتجدد المخاوف من قيود التنقل التي تتحدى التعافي المستمر للطلب على النفط في الربع الأخير".

ر.إ

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