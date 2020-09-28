اطلاق مشروع دولي مشترك لدعم القطاع الزراعي في العراق

2020/09/28 | 14:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..ناقش وزير الزراعة محمد كريم جاسم الخفاجي وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق صلاح الحاج حسن ، رئيس بعثة التعاون بين العراق والمفوضية الأوروبية في العراق السيدة باربرا ايغر بالاشتراك مع ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمة العمل الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، والسفارة الألمانية، مركز التجارة الدولية ومنظمة […]

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