القنصل الأميركي في أربيل يبحث الإسراع في إنجاز مبنى القنصلية ويعلن مشروع توأمة

2020/09/28 | 14:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

التقى القنصل الأميركي في أربيل روب ولر محافظ أربيل فرست صوفي وبحثا الإسراع في إنجاز مبنى القنصلية الاميركية في المحافظة، وتسهيل دخول المستثمرين الأميركيين.



وجاء في بيان لمكتب المحافظ فرست صوفي تابعه "ناس كورد" (28 أيلول 2020) إن "القنصل روب ولر زار مبنى محافظة أربيل بإقليم كردستان، وبحث عدداً من الملفات على رأسها اكمال مبنى القنصلية الاميركية في أربيل، كما قدم مقترح توقيع مذكرة لإطلاق مشروع توأمة أربيل مع مدينة ناشفيل الاميركية".

من جانبه أكد صوفي إن أربيل ترحب برجال الأعمال والمستثمرين الاميركيين، كما أعرب عن استعداده لتقديم جميع التسهيلات في ملف توأمة المحافظة مع مدينة ناشفيل، وكذلك الاسراع بإنجاز مبنى القنصلية الاميركية في أربيل" والتي ستعتبر أكبر قنصلية في الشرق الأوسط.

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