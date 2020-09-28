بالتزامن مع غموض علاقة (بغداد وواشنطن).. أكبر مجمع قنصلي اميركي في اربيل يقترب من الانطلاق

2020/09/28 | 14:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يقترب مشروع قنصلية الولايات المتحدة الجديدة في اربيل من الانتهاء خلال أقل من عامين، والذي يعد أكبر مجمع قنصلي اميركي في العالم.

وتمت المباشرة بالإنشاءات عام 2018 بكلفة تبلغ 795 مليون دولار (954 مليار دينار) على مساحة 200 الف مربع.

وعند الإفتتاح في 2022 سيكون المجمع القنصلي الامريكي الاكبر في العالم، مع كل المزايا والدعم السياسي والاقتصادي والثقافي الذي يحمله معه لمنطقة كردستان.

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