مشكلة خطيرة في ساعات آبل بسبب نظام التشغيل الجديد

2020/09/28 | 14:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أطلقت شركة آبل الأسبوع الماضي نظام تشغيلها الأحدث نظام iOS 14 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد ، وإلى جانب ذلك أطلقت نظام تشغيلها watchOS 7 لساعات آبل الذكية Apple Watch ، تدعم ميزات جديدة مثل تتبع النوم والتطبيقات الموجودة عليها، ولكن تم اكتشاف ثغرة خطيرة في نظام تشغيل الساعات.وبحسب موقع 9to5Mac اشتكى مستخدمو ساعات […]

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