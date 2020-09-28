2020/09/28 | 14:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين 28 أيلول 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية السيد أسامة النجيفي.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم الدولة وترسيخ سيادتها بما يحقق الامن والاستقرار.

وتم التأكيد أيضا، على أهمية تضافر الجهود لتهيئة الاجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون انتخابي عادل ومنصف، يضمن التمثيل الحقيقي للناخبين، وتُحقق شروط النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في محافظة نينوى، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة والحفاظ على الإنجازات المتحققة بعد دحر داعش، وعودة جميع النازحين الى مناطقهم، وتلبية متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية.

PUKmedia‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية تضافر الجهود لاجراء الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية تضافر الجهود لاجراء الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).