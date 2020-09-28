اختتام ورشة الاعلاميات العراقيات في السليمانية

2020/09/28 | 14:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت يوم الاثنين بمدينة السليمانية ورشة تدريبة لمنتدى الاعلاميات العراقيات استمرت لمدة 4 ايام.

شملت جدول اعمال الورشة التي انطلقت بدعم السفارة الالمانية في العراق، مشروع كيفية التصدي لخطاب الكراهية واثره في التمييز والسلم المجتمعي

عن الورشة قالت عضو مفوضية حقوق الانسان، الدكتورة بسمة محمد مصطفى لـPUKmedia: ان الورشة شهدت مشاركة لنخبة من الشخصيات والاعلاميات، لرصد خطاب الكراهية وخاصة في وسائل الاعلام وكيفية المواجهة.

واضافت: اننا في مفوضية حقوق الانسان، وبصفتي مسؤولة عن ملف مناهضة الفكر المتطرف والسلوك العنيف، نجد هذه الندوات بالمهمة جدا، لاننا نعيش في بلد متعدد الاديان والمذاهب، معربة عن اسفها لوجود استعداد مجتمعي لهذا الفكر.

واكدت اهمية نقل التعدد الى قوة للتعايش والسلام بدلا من النزاع والخلافات.

وكانت ورشة منتدى الاعلاميات العراقيات قد نطلقت يوم الجمعة، بمدينة السليمانية، وشملت اليات الانذار المبكر وادوار النساء في صنع السلام، والتصدي لخطاب الكراهية واثره في التمييز والسلم المجتمعي.

PUKmedia خاص‌

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