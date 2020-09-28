مظهر محمد صالح: الحكومة ابرمت قرابة 19 الف عقد مقاولة بقيمة 100 مليار دولار

2020/09/28 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكد الخبير الاقتصادي البارز، الدكتور مظهر محمد صالح، أن الحكومة لديها قرابة 19 الف عقد مقاولة بقيمة قاربت الـ 100 مليار دولار.

وقال صالح، في مقال نشره على شبكة الاقتصاديين العراقيين، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن اطلاق المشاريع في العراق يكون بعدد هائل من الالتزامات، وتستخدم سياسة دفع السلف المقدمة كواحدة من الظواهر المشجعة لقطاع المقاولات التي تبلغ 10٪ من اجمالي المقاولة، مشيرا إلى أن عدد المشاريع زادات عن 6 الاف مشروع وبقرابة 19 الف مقاولة بقيمة قاربت ال100 مليار دولار.

ونوه إلى أن الدولة تدفع علاوة مخاطر قدرها 10٪ لقاء التأخر في اعتماد المشاريع الاستثمارية السنوية والذي يتخذ شكل سلف مقدمة للمقاولين.

وأوضح أن الإنجاز السنوي المادي للمشاريع الحكومية، يتراوح بين 8٪ -28٪ في افضل الأحوال، موضحا أن قرار إيقاف المشاريع غير المكتملة والدفع بالاجل كلفت البلاد دفع سندات او الالتزام بدفعها بقرابة 5 تريليونات دينار عن كلفة مشاريع حكومية شبه منجزة او غير منجزة.

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