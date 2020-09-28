الاعتداء بالضرب على شخص يهين القرآن الكريم في الكويت – فيديو

2020/09/28 | 15:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء مجموعة من الأشخاص في الكويت على وافد آسيوي بعد إهانته للقرآن الكريم .فيظهر في مقطع الفيديو عدد من المواطنين الكويتيين وهم يقومون بتوجيه اللكمات له ثم قام أحدهم بطرحه أرضا وانهالوا عليه جميعهم بالضرب .وعلقت وزارة الداخلية الكويتية على الواقعة في بيان لها مشيرة إلى أن […]

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