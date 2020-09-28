735 إصابة جديدة بكورونا في مناطق تمثل ثلث العراق فقط.. ومعدل مرتفع للوفيات

2020/09/28 | 15:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداداعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الاثنين، ارتفاع عديد الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس إلى ٤٦٤٦٦ حالة.

وذكر بيان للوزارة، أنها اجرت خلال ٢٤ ساعة ماضية ٤٨٥٣ عملية فحص، شخصت من خلالها ٧٣٥ إصابة جديدة:

(٢٩٢ اربيل )

(١٠٣ السليمانية، ٢٥ گرمیان)

(٢٨٣ دهوك)

(٣٢ حلبجة)

وسجلت تعافي ٢٨٦ مصاباً

(٢٠٤ اربيل )

(٢٣ السليمانية، ٣٢ گرمیان)

(٣ دهوك)

(٢٤ حلبجة)

وخلال ٢٤ ساعة ماضية توفي ٢٢ مصاباً

(٢ اربيل )

(١٠ السليمانية، ٣ رابرين)

(٤ دهوك)

(٣ ‌حلبجة)

ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٤٦٤٦٦ شخصاًو تعافى منهم ٢٩٧٠٨، وتوفي ١٦٩٣.

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