البورصة تغلق على ارتفاع بالرغم من توتر الأوضاع السياسية والمالية

2020/09/28 | 15:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأغلقت البورصة العراقية، اليوم الاثنين، مرتفعة بنسبة 0.19٪ بالرغم من التطورات السياسية والمالية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وبلغت الأسهم المتداولة اليوم، 10.8 مليار سهم، بقيمة 4.5 مليار دينار، من خلال ابرام 380 صفقة على 24 شركة.





واحتل قطاع المصارف المرتبة الأولى بحجم التداول والصفقات، اذ بلغت 699.9 مليون سهم، بقيمة 256.7 مليون دينار.





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