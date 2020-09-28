المونيتور: العراق يصعد ضغوطه على الميليشيات المحظورة

2020/09/28 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد موقع المونيتور أن تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حول اغلاق السفارة الأميركية، حث فصائل الحشد الشعبي على اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات المحظورة التي تهاجم البعثات والقوات الأجنبية.

وأشار تقرير المونيتور الى أن تحذير الولايات المتحدة للحكومة العراقية من اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات في البلاد زعزع المشهد السياسي، مبينا ان وحدات الحشد الشعبي تتعرض الآن لضغوط شديدة من جميع الاتجاهات، من اجل ابعادها عن الميليشيات المحظورة التي تستخدم وحدات الحشد الشعبي كغطاء لهجماتها ضد البعثات والقوات الأجنبية.

واعتبر التقرير ان الفصائل داخل الحشد الشعبي انقسمت بشكل حاد، موضحا ان الميليشيات الخارجة عن القانون تشعر بالضغط لأول مرة وتشكو من الخيانة.

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