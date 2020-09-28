سرايا الخراساني: سنقاضي أية جهة تمنح لحامد الجزائري صفة تتعلق بنا

2020/09/28 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت سرايا الخراساني، وجود أية علاقة لها بالآمر السابق للواء الثامن في الحشد الشعبي حامد الجزائري.

وهددت السرايا عبر وثيقة إحدى وسائل الإعلام بتقديم شكوى قانونية ضدها، على خلفية ظهور الجزائري على شاشتها ومنحه صفة الأمين العام لسرايا الخراساني، بعد إقالته من منصبه، وعلى الرغم من عدم حمله تلك الصفة سابقا أو لاحقا، مهددة بمقاضاة أية قناة تمنح الجزائري الصفة المذكورة.

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