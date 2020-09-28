ظريف: نقدر دور المرجع السيد السيستاني في استقرار العراق والحفاظ على سيادته

2020/09/28 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المرجع الديني السيد علي السيستاني يمثل صمام أمان للمنطقة والراعي الاساس لاستتباب الأمن في العراق.

وقال ظريف في تدوينة إن المرجع الكبير السيد السيستاني يعتبر الحصن الحصين للعراق، وصمام الأمان للمنطقة وذخراً للعالم الاِسلامي أجمع، مؤكدا أن بلاده تقدر دور المرجع في استتباب الأمن في العراق واستقراره والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه والتخلص من قوى الاحتلال وبناء العراق الجديد وفق متطلبات شعبه.

ويأتي توضيح ظريف متزامنا مع موجة غضب شعبية وسياسية بعد أن نشرت صحيفة كيهان الإيرانية على لسان مستشار خامنئي مقالا تهجمت فيه على سماحة السيد السيستاني لطلبه من الأمم المتحدة الإشراف على الانتخابات القادمة في العراق.

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