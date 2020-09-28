2020/09/28 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد لفؤاد حسين ضرورة منع التوترات المختلفة بالتأثير على علاقات العراق الخارجية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد لفؤاد حسين ضرورة منع التوترات المختلفة بالتأثير على علاقات العراق الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).